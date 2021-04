Manchester United - Roma, 14 anni dopo è ancora record: il dato

La vittoria straripante del Manchester United contro la Roma è un risultato che, ancora una volta, farà storia. Dopo il 7-1 del 2007, ieri gli inglesi si sono imposti per 6-2. Un successo che mette i britannici con un piede e mezzo in finale di Europa League e che è una delusione cocentissima per la squadra di Fonseca. Secondo quanto riportato da Opta, per i Red Devils si tratta dell'ennesimo record. Lo United, infatti, non segnava più di cinque gol in Europa proprio dalla sfida contro i giallorossi di 14 anni fa. Un record e un primato per Pellegrini e compagni che, però, speravano fosse di altro genere.