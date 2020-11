Lazio, su Twitter spopola l'hashtag #boicottaCairo

Ciò che sta accadendo in casa Lazio in questa settimana ha del'incredibile. Il caos scatenato dalla questione relativa ai tamponi ha infatti il dato via ad una vera e propria caccia alle streghe riportando in auge le molte "antipatie" del mondo del calcio per il patron Lotito. Soprattutto il numero uno del Torino Urbano Cairo sta conducendo tramite il giornale di cui è editore (La Gazzetta dello Sport) una vera e propria crociata contro i biancocelesti. Gli attacchi si sono susseguiti in questi giorni fino ad arrivare a questa mattina con Immobile in prima pagina e il titolo inequivocabile "Lotito, esplode lo scandalo" e le reazioni dei tifosi non si sono fatte attendere. C'è sempre infatti la sensazione che in tutti i modi si debba screditare il giocatore, la squadra e la società in generale. Per questo sui social è partito un hashtag diventato in poco tempo virale su Twitter #boicottaCairo che in poche ore è diventato di tendenza.Tantissimi infatti i post degli utenti che si sono scagliati contro Cairo e il suo attacco su tutti i fronti alla Lazio.

