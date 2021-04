Lazio, successo in nazionale per Strakosha: la gioia sui social - FOTO

Thomas Strakosha, dopo le prime due gare in panchina contro Andorra e Inghilterra, è tornato a difendere la porta della sua nazionale dal primo minuto. La sua Albania ha espugnato il campo del San Marino grazie alle reti di Manaj e Uzuni nel girone di qualificazione ai Mondiali 2022. La squadra di Reja supera la Polonia in classifica e si prende il terzo posto, dietro gli inglesi e gli ungheresi. Il portiere della Lazio, che ieri ha tenuto la porta inviolata, ha esultato per la vittoria con un post sui social network e la descrizione che ricorda i colori sociali dell'Albania: "Rosso e nero".