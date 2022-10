Lazio, svaligiata casa di un allenatore delle giovanili: colpo da almeno 20mila euro

Fonte: Tuttogossipnews.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

E' successo a Roma, in zona Spinaceto, venerdì notte. Una banda di ladri che da tempo ha messo nel mirino il quartiere e non solo è riuscita a svaligiare la casa di un allenatore. La vittima, che allena le giovanili della Lazio e ha un passato da giocatore della Roma, secondo quanto riporta Il Messaggero, era a cena fuori con la famiglia quando... CLICCA TRA LE FRECCE PER SAPERNE DI PIU' > FURTO AD ALLENATORE DELLA LAZIO <

Sei alla ricerca di news di Gossip? Vuoi ritrovare in un unico portale tutto il meglio dello spettacolo, della tv, dei social e della vita dei VIP? Magari miscelare a tutto questo anche cronaca, politica e molto altro? Allora il sito che stai cercando è tuttogossipnews.it. Tuttogossipnews.it è un nuovo portale di recente apertura che ti offrirà tutte queste news in un solo click. Creato con le ultime tecnologie web, rapidissimo e funzionale, sia da desktop che da mobile, Tuttogossipnews.it ti aspetta.