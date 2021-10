Vi è mai capitato di perdervi al supermercato da piccoli? Smarriti tra le corsie immense e stracolme di roba, vi sentite soli, abbandonati, non sapete cosa fare o dove andare. Poi improvvisamente incrociate lo sguardo preoccupato di vostra madre e ogni cosa torna al suo posto. Edoardo Reja per la Lazio è stato questo: un porto sicuro in cui rifugiarsi in un momento di profondo smarrimento. L'allenatore friulano è arrivato in soccorso dei biancocelesti la prima volta nel 2010, dopo l'esonero di Ballardini e il serio rischio di una retrocessione in Serie B. Zio Edy, così chiamato amorevolmente dai tifosi, ha ricostruito la Lazio dalle macerie riportandola in Europa e vincendo un derby in campionato dopo anni (la zampata di Klose fu decisiva, poi da lì seguirono altri successi nella stracittadina). Il "Reja Bis" c'è stato nel 2014, dopo l'inasprimento del rapporto tra il club e Petkovic. Anche in quel caso il mister prese per mano la Lazio e la fece rinsavire. Oggi il CT dell'Albania spegne 76 candeline e la società ha deciso di fargli gli auguri via social.