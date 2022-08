Lazio, tanti auguri a Manuel Belleri: l'ex terzino compie 45 anni

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico De Luca

Manuel Belleri spegne 45 candeline. L'ex terzino destro della Lazio è nato il 29 agosto 1977 a Gardone Val Trompia in provincia di Brescia. Nel corso della sua militanza in biancoceleste dal 2005 al 2007 ha collezionato 46 presenze e 3 reti tra campionato e coppe. È poi sceso in campo con l'aquila sul petto in un'altra occasione nella prima parte della stagione 2008/2009 prima di lasciare definitivamente la Capitale. Ha inoltre vestito le maglie di Lecce, Empoli, Atalanta, Udinese, Bologna, Spal e Lumezzane. Dopo l'attività agonistica ha deciso di proseguire nel mondo del calcio. Attualmente ricopre il ruolo di direttore tecnico presso la scuola calcio del Milan a Tokyo.