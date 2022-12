Lazio, tanti auguri a Raul Moro: gli auguri di un ex compagno speciale - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Raul Moro spegne oggi 20 candeline. L'attaccante classe 2002 di proprietà della Lazio e in prestito in Serie B alla Ternana festeggia questo traguardo speciale. Degli auguri speciali sono arrivati da un suo ex compagno in biancoceleste con il quale ha vissuto tanti bei momenti all'interno dello spogliatoio. Si tratta di Luka Romero, lui invece confermato nella rosa della prima squadra capitolina. L'esterno argentino ha postato, tra le Instagram stories, una foto con la maglia della Lazio in compagnia del suo giovane amico. Il messaggio dice: "Buon compleanno fratello. Mi manchi tanto".