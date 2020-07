Lazio, Tare: "Finché ci sarà speranza lotteremo fino alla fine. Questo gruppo merita rispetto"

Pochi minuti prima del fischio d’inizio del match tra Lecce e Lazio il direttore sportivo biancoceleste Igli Tare è intervenuto ai microfoni di Sky Sport: “Sicuramente è un momento no che ci portiamo dietro da questa ripresa perché abbiamo dovuto giocare in un’altra maniera viste le assenze. Questo gruppo merita un grande rispetto da tutti quanti perché sta lottando per qualcosa di molto importante e finché ci sarà speranza noi lotteremo, fino alla fine. Siamo l'unica tra le prime tre squadre che lotta per lo scudetto ad essere penalizzata sia per gli uomini che dalle tempistiche. Giochiamo la quarta gara in tre giorni rispetto alle altre, questo vuol dire tanto. Non mi piace però avere alibi, ma analizzare i problemi. Abbiamo parlato ieri e oggi con la squadra, ci crediamo ancora fino in fondo. Con Milinkovic parlavamo di questo piccolo infortunio che ha subito, abbiamo provato a recuperarlo ma non è stato possibile, speriamo possa entrare a gara in corso. Io avrei voluto la squadra al completo, abbiamo avuto molti infortuni, Marusic e Lulic, poi ci si sono messe le squalifiche e gli infortuni durante le gare. Queste cose incidono soprattutto in un periodo in cui giochi ogni giorno".

CALCIOMERCATO - “20 milioni per Kumbulla? Le cifre di cui si parla non sono vere, la Lazio non ha mai offerto 30 milioni, anche se sarebbe un giocatore importante per il futuro della Lazio. Non vogliamo snaturarci perché il rischio è empre dietro l’angolo, in questo periodo ci sono molte difficoltà ma cercheremo di fare una squadra competitiva per la prossima stagione”.

INZAGHI - “Simone è la storia di questa società è la persona che è qui da più di tutti. Quello che ha fatto questo ragazzo rimarrà nella storia e quindi merita grande rispetto. Vive per questa squadra e per questa società e vive il calcio con grande passione”.

Lecce-Lazio, Calderoni: "Con le grandi facciamo bene, siamo pronti per affrontare i biancocelesti"

Lecce - Lazio, Leiva: "Daremo tutto per i tre punti. Il nostro obiettivo? La Champions..."

TORNA ALLA HOME PAGE