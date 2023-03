Lazio, Tare in panchina nel derby. Torri si lamenta: "Mi ha ricordato Moggi..."

Fonte: Teleradiostereo

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

"Chi vince festeggia, chi perde spiega". A sentire le radio romane questa mattina aveva proprio ragione Julio Velasco. Il derby è sicuramente una di quelle partite che non termina con il triplice fischio dell'arbitro. Analisi e commenti della disfatta hanno popolato le frequenze giallorosse, ma c'è anche chi ha spostato l'attenzione su altro. Piero Torri a Teleradiostereo si è concentrato sul perché, in occasione del parapiglia tra le panchine, Tare sia sceso dalla tribuna per difendere i suoi ragazzi: "Non so se avete notato, a fine primo tempo, Tare che scende dalla tribuna. Ma Tare a bordo campo che ci fa? È una cosa che mi ha ricordato Moggi a bordo campo o nello stanzino dell’arbitro. Era un antipasto di Lotito nello spogliatoio che dice che sta a casa sua? Ma quale casa, mica è tuo lo stadio. Questi sono i padroncini del calcio italiano? Per fortuna noi siamo diversi".