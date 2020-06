Lazio, Tare: "Nuovo Milinkovic? Non lo svelo, piuttosto mi ammazzo"

Il direttore sportivo della Lazio, Igli Tare, ha parlato a Sky Sport, in un'anticipazione dell'intervista che andrà in onda nella giornata di domani. Questo una breve anticipazione: "Penso, e l'esperienza mi ha insegnato, che per fare un progetto tecnico importante serva tempo e pazienza. La storia ci ha dimostrato negli anni che alcuni giocatori sono arrivati tra lo scetticismo ma poi sono diventati importanti. Se ho già in mente il nome del prossimo Milinkovic? Non dirò mai il nome, piuttosto mi ammazzo".

Articolo pubblicato il giorno 1/6/20 alle ore 15:33