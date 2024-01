Lazio, tegola Zaccagni: ecco quanto potrebbe restare fuori

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Paura negli ultimi minuti del riscaldamento di Inter - Lazio, per Maurizio Sarri. Mattia Zaccagni, inserito nell'11 titolare ha dato forfait per il "solito problema all'alluce". Dalla partita contro la Roma fino a quella di ieri di Supercoppa italiana, il numero 20 biancoceleste aveva preso degli antidolorifici, ma l'effetto nella serata di ieri non era quello atteso, per questo si è proceduto con Pedro.

Come spiegato anche dalla radio ufficiale del club, Zaccagni aveva saltato anche la rifinitura perché non era al meglio,e adesso arrivano importanti novità anche in merito a un suo possibile ritorno in campo. La Lazio affronterà nei prossimi impegni più imminenti il Napoli di Mazzarri e l'Atalanta di Gasperini. Secondo quanto si legge su Il Tempo, Zaccagni potrebbe averne per una quindicina di giorni e sarebbe quindi in dubbio anche per la trasferta di Bergamo, per la gara in programma il 4 febbraio.