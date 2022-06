Lazio, ti ricordi Zarate? Esordio con gol nella nuova avventura argentina

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Federico Gaetano

Mauro Zarate è ripartito dal Platense, squadra di Primera Division argentina. L'ex Lazio è tornato a giocare in patria dopo l'esperienza in Brasile con América-MG e Juventude. Nella notte l'attaccante ha esordito con la sua nuova maglia. Entrato dalla panchina, Zarate ha segnato il gol vittoria all'84'. Dal dischetto ha fatto centro regalando i tre punti alla sua nuova squadra. La prima rete del Platense è stata realizzata, sempre dagli undici metri, da un'ex conoscenza del calcio italiano che più volte è stato accostato ai colori biancocelesti in fase di mercato: Gonzalo Bergessio.