Lazio - Torino, Aghemo (Sky Sport): "Si gioca o no? Ecco come stanno le cose"

Al Club su Sky Sport l'inviato Paolo Aghemo ha fatto il punto sulla situazione del Torino rispetto alla partita con la Lazio in programma martedì: "Martedì mattina sono stati riscontrati 3 casi di positività al Covid, tanto che la Asl Torino 1 ha comunicato la sospensione immediata degli allenamenti e l'isolamento domiciliare per tutto il gruppo squadra. Questo isolamento di fatto dura per una settimana, quindi fino a martedì prossimo. Secondo quanto ci risulta questa è l'interpretazione che dà la Asl e e anche il Torino. Lunedì ci sarà un altro giro di tamponi, il secondo ravvicinato dopo quello che non ha riscontrato nuove positività, e qualora non ci dovessero essere positivi potrebbero arrivare nuovi provvedimenti della Asl. Se l'isolamento dovesse però durare una settimana comprenderebbe tutta la giornata di martedì e quindi, secondo l'interpretazione del club granata, la squadra non potrebbe partire per Roma. C'è una discriminante rispetto a Juventus - Napoli, che è stata riscontrata la variante inglese. Ecco perché con i provvedimenti della Asl e il rinvio di Torino - Sassuolo è stato bypassato il protocollo: in una situazione normale la squadra sarebbe andata in bolla, in questo caso la Asl ha imposto la sospensione degli allenamenti. Ad oggi per la Lega la partita è in programma, ma il Torino ritiene di non dover partire per Roma, a meno che la Asl martedì mattina cambi i provvedimenti".