Lazio - Torino, l'eurogol di Acerbi sotto gli occhi di Mancini

All'Olimpico la Lazio affronta il Torino di Mazzarri, partita importante per dare continuità di risultato. Sugli spalti presente Mancini, il ct della Nazionale prende posto per osservare da vicino la gara. Tanti gli italiani in campo, che dovranno sfruttare questo match per mettersi in mostra. Tra gli attenzionati speciali in biancoceleste, ovviamente Immobile e Acerbi. Quest'ultimo, al minuto 25', ha scoccato un tiro dalla distanza a dir poco sorprendente. Una bordata che Sirigu ha potuto solo osservare. La rete si gonfia, lo stadio esplode. Un modo niente male per impressionare chi lo sta osservando, su tutti appunto Roberto Mancini.