Lazio - Torino, Sirigu: "Immobile scivolato sul rigore? Ciro ha sempre una scusa"

Nel post partita di Sky Sport, Salvatore Sirigu ha commentato così lo 0-0 fra Lazio e Torino, recupero della 25esima giornata, soffermandosi sul rigore sbagliato da Immobile: "Ciro mi ha detto è scivolato un pò mentre calciava, ha sempre una scusa per ogni cosa ma so che scherza. Non mi prendo però il merito di averlo fatto sbagliare. Per la prima volta forse non ho azzeccato un rigore, li per lì ho pensato che prendessimo gol e che fosse stato giusto pensare alla prossima partita col Benevento, invece ci è andata bene e ci prendiamo la salvezza ".

