Lazio - Torino, Inzaghi: "Dispiaciuto per Pippo ma i ragazzi hanno dato tutto"

Una gara incredibile quella pareggiata dalla Lazio contro il Torino all'Olimpico. Un rigore sbagliato, due pali e un penalty all'ultimo secondo non assegnato dal direttore di gara Fabbri. Questa la disamina di mister Inzaghi ai microfoni di Lazio Style Radio: “Le immagini sono chiare, al di là di questo mi dispiace per la retrocessione di mio fratello e per la nostra non vittoria. Questo è il calcio, io ho ringraziato i giocatori uno ad uno perché abbiamo fatto una grande partita purtroppo non siamo riusciti a buttarla dentro. Abbiamo fatto un’ottima gara. Ai ragazzi non posso dire nulla perché ce l’abbiamo messa tutta. Il Torino ha fatto la gara che doveva fare, è stata una partita bellissima e questo è stato anche un bello spot per il calcio".

ARBITRAGGIO - "I parametri non sono uguali in Italia e all’estero, non mi va di stare qui a parlare dell’arbitro, sono rammaricato per le motivazioni che avevamo e anche per le nostre assenze che non si sono viste, hanno fatto tutti molto bene anche chi è subentrato".

SASSUOLO - "Dovremo fare la conta, sarà un'ultima gara da fare nel migliore dei modi, anche Radu ha avuto un problemino arriveremo in emergenza ma in quest’ultimo periodo siamo abituati. Da allenatore ho visto una grande gara da parte dei ragazzi dove purtroppo è successo di tutto, pali, rigore sbagliato, gol regolare annullato. Gli episodi non ci sono venuti a favore, chiudiamo la stagione con l'Europa per il quinto anno consecutivo, l'unico rammarico è quello del derby di ritorno per il resto andiamo avanti a testa alta e contenti di quello che abbiamo fatto. Cercheremo di chiudere al meglio il campionato".

Lazio ferma al palo, il Toro alza il fortino e resta in Serie A

MOVIOLA - Lazio - Torino: Fabbri male, Aureliano peggio. Una serie di nefandezze

TORNA ALLA HOME