Lazio, torna in campo Muriqi: il suo Kosovo affronta il San Marino

Dopo la conclusione dei campionati e delle coppe europee, il calcio torna a gran voce con le gare delle Nazionali. Prima dell'attesissimo Europeo c'è spazio per le amichevoli internazionali che verranno protagoniste anche le squadre che non parteciperanno alla manifestazione sportiva in estate. Oggi, alle 18, l'attenzione si sposta allo Stadio Vokkri di Pristina per il match amichevole tra Kosovo e San Marino, reduce dalla sonora sconfitta con l'Italia per 7-0. Tra i protagonisti della gara, ci sarà anche Vedat Muriqi, attaccante della Lazio e della Nazionale kosovara.