Lazio, tre ex in compagnia di un’icona del Made in Italy: l’incontro a Firenze - FT

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Come annunciato qualche tempo fa, Lulic, Parolo e Stendardo sono a Coverciano per seguire il corso da allenatore Uefa A. Tra una lezione e l’altra i tre ex biancocelesti si ritagliano del tempo da trascorrere insieme fuori dal centro tecnico, per godersi un po’ di relax. Ieri hanno deciso di trascorrere la serata a Firenze che in questi giorni è particolarmente popolata per via della 102esima edizione di Pitti Uomo. Tante le personalità e i brand che stanno transitando al salone di moda maschile e tra questi, l’icona del Made in Italy Brunello Cucinelli. I tre aspiranti calciatori hanno avuto l’occasione di incontrare lo stilista in un ristorante della città e hanno immortalato il momento, condividendo successivamente lo scatto tramite i rispettivi profili social.

