Premier League, ufficializzato il calendario: ecco la prima giornata

Là Premier League ha ufficializzato il nuovo calendario per la stagione 2022/23. La massima serie inglese, che quest'anno ha riabbracciato Bournemouth, Fulham e Nottingham Forest, avrà inizio venerdì 5 agosto con l'anticipo tra Crystal Palace e Arsenal. Tra i criteri vi è anche quello secondo cui nell’ultima sfida prima della pausa mondiale, quello del 12-13 novembre, non vi devono essere sfide tra le big six. Di seguito il programma della prima giornata di campionato:

Crystal Palace-Arsenal (5 agosto, ore 21)

Fulham-Liverpool (6 agosto, ore 13:30)

Bournemouth-Aston Villa (6 agosto, ore 16)

Leeds-Wolverhampton (6 agosto, ore 16)

Leicester-Brentford (6 agosto, ore 16)

Newcastle-Nottingham Forest (6 agosto, ore 16)

Tottenham-Southampton (6 agosto, ore 16)

Everton-Chelsea (6 agosto, ore 18:30)

Manchester United-Brighton (7 agosto, ore 15)

West Ham-Manchester City (7 agosto, ore 17:30)