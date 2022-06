Lazio, ipotesi ritiro bis in Austria. E spunta una nuova amichevole...

Dopo il lavoro sotto le Tre Cime di Lavaredo, Sarri e la squadra dovrebbero svolgere una settimana di lavoro in Austria...

RASSEGNA STAMPA - Un ritiro bis per la Lazio di Sarri? L'ipotesi si fa strada sempre più negli ultimi giorni, ma stavolta niente Germania e niente Marienfeld. Sembrerebbe l'Austria la nazione prescelta, mentre è ancora top secret la località. Dal 3 luglio visite mediche tra Paideia e Isokinetic, poi il 5 nel primo pomeriggio la partenza per Auronzo dove la squadra faticherà fino al 22 luglio. Quattro le amichevoli in programma il 10 e il 14 contro due selezioni locali, il 17 contro la Triestiva e il 21 contro il Venezia. Poi due o tre giorno di vacanza e il ritorno a Formello tra il 25 e il 26. Come sottolinea la consueta rassegna di Radiosei, tra il 27 e il 31 ci saranno cinque giorni di lavoro in Austria in cui la Lazio dovrebbe giocare anche due amichevoli. Poi il ritorno a Formello dove la squadra ultimerà la preparazione in vista dell'inizio del campionato. Non è finita qui perché il 13 o il1 4 agosto inizierà il campionato e Sarri vuole un altro test match la settimana prima del via. La Lazio sta definendo l'amichevole per sabato 6 in Spagna con il Valladolid (Liga 2).