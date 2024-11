Lazio, Trevisani sicuro: "Rovella merita la Nazionale. Tavares? Mi ricorda..."

La forza della Lazio è senza dubbio il valore del collettivo. Ma ci sono alcuni giocatori che stanno stupendo più di altri. Due su tutti, Nicolò Rovella e Nuno Tavares. L'italiano si è preso in mano il centrocampo, aggiungendo qualità nel palleggio alla capacità d'interdizione; mentre il portoghese è una freccia su quella fascia sinistra e sta regalando prestazioni da top in Europa. Riccardo Trevisani, a Cronache di Spogliatoio, ha parlato dei due biancocelesti esortato dalla chat interattiva. Ecco di seguito le sue parole: "Di Rovella non sono sorpreso. sono un estimatore dai tempi di Genova. È un giocatore che si è fatto spesso male ma sa giocare bene a calcio e sa fare le due fasi. Mi piace molto e sono convinto meritasse la Nazionale, ci è andato con pienissimo merito anche grazie a Vecino e Guendouzi. Sono sorpreso invece di Tavares. Un giocatore surreale, in dodici partite ho visto uno che galoppa come Theo Hernandez e che crossa come Dimarco. Mi ricorda come estetica Aly Cissokho, come valore invece mi sembra Nuno Mendes".