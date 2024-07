Lazio - Triestina, esce Patric e cambia il capitano: ecco chi è

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Durante il secondo tempo di Lazio - Triestina, Patric - che era stato schierato da 1' da mister Baroni - è uscito dal campo per lasciare spazio all'ex Primavera Ruggeri. Lo spagnolo, che indossava anche la fascia da capitano al braccio, l'ha dunque dovuta cedere a Zaccagni. L'esterno era entrato in campo al 45'. Dieci sulle spalle, fascia al braccio: per Zac l'arrivo ad Auronzo - in ritardo, poiché impegnato con l'Italia agli Europei - è da ricordare.

