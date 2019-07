Lazio - Triestina, probabili formazioni: la diretta scritta su Lalaziosiamonoi.it

La Lazio continua a lavorare in vista dell'inizio della prossima stagione. La squadra approfitta del ritiro di Auronzo di Cadore per mettersi alla prova nelle amichevoli pre campionato. Oggi è la volta della Triestina, che sfiderà i biancocelesti alle ore 17:00 allo Zandegiacomo. Ecco le probabili formazioni:



LAZIO (3-5-2): Guerrieri; Vavro, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinkovic, Cataldi, Luis Alberto, Lulic; Correa, Immobile. All. Inzaghi

TRIESTINA (4-4-2): Offredi; Formiconi, Malomo, Lambrughi, Frascatore; Mensah, Steffé, Coletti, Procaccio; Costantino, Granoce. All. Pavanel

