Lazio, Tudor fa il punto sugli infortuni in vista del derby: "Zaccagni e Provedel..."

Non solo il danno della sconfitta, la partita dell'Allianz Stadium contro la Juventus porta con sé anche alcune beffe per la Lazio. Nel corso del primo tempo Igor Tudor è stato costretto a rinunciare a Mattia Zaccagni per infortunio, colpito duro da una scivolata di Gatti, e al 45' a Patric, tornato da poco dall'infortunio e ancora non al top della forma. Intervenuto in conferenza stampa il tecnico croato ha commentato così le loro condizioni in vista del derby, accennando anche alla situazione di Provedel: "Zaccagni brutta distorsione, Patric doveva uscire e Casale non ha dormito perché gli è nato il figlio. Provedel non recupera sicuramente per il derby".