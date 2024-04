Lazio, Tudor: "Immobile e Taty insieme? La verità è che..:"

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Per la partita contro la Juventus la Lazio dovrebbe ritrovare Ciro Immobile. Il capitano biancoceleste entrerà in ballottaggio con Castellanos come da inizio stagione per l'unica maglia da titolare in attacco. Proprio in tal senso, Igor Tudor nella conferenza stampa post Genoa ha escluso ogni possibilità di vederli giocare in coppia, almeno con questo sistema di gioco: "Per il sistema nostro che facciamo in questo momento può giocare solo uno".