Lazio-Udinese, Deulofeu avverte: "Dobbiamo fare meglio"

Alla vigilia di Lazio-Udinese, match valido per gli ottavi di finale di Coppa Italia, Gerard Deulofeu ha fatto il punto sulla squadra bianconera. Oltre a ripercorrere alcune tappe della sua carriera, l'attaccante spagnolo ha parlato così di alcuni suoi compagni ai microfoni OneFootball: "Personalmente sta andando molto bene. Sto ad un alto livello. Arrivo da due infortuni nella stessa gamba e non è facile tornare a giocare un calcio al mio livello. Posso sempre migliorare. A livello di squadra dobbiamo fare meglio. Cioffi? Mi trovo bene. Ci motiva e ci fa allenare con intensità. La sua forza è la motivazione. De Paul? Era un vero leader, un giocatore con una grande esperienza. Da quando è andato via, io ho preso il suo posto. Voglio aiutare i miei compagni per essere tutti campioni e raggiungere obiettivi importanti. Questo è il mio lavoro. Beto? Siamo una coppia forte. Dobbiamo continuare a spingere. Siamo due che si vogliono sempre migliorare e questo alza il livello. Mi trovo bene con lui. Possiamo migliorare. Samardzic? Mi piace tanto perché è un trequartista che ha un passaggio incredibile. Personalmente mi piace tanto. Ancora è molto giovane. Fa fatica nei duelli e in fase difensiva, ma questo è parte del processo di crescita. Quello che deve fare è continuare ad allenarsi. RImpianti? Ne ho molti perché gli infortuni mi hanno tolto due anni della mia carriera. Ormai è passato. È importante superare questi problemi. Per fortuna ho fatto un bel girone di andata e ora voglio continuare ad allenarmi e spero di non infortunarmi''