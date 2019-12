Lazio - Udinese, Leiva: "Dobbiamo essere aggressivi, loro valgono più di quanto sembri"

Le parole del leader. L'angelo biondo in mezzo al campo nel giorno dei 71 anni dalla nascita di Re Cecconi. Oggi, invece, sono 100 per Lucas Leiva. Cento battaglie con l'aquila sul petto, da festeggiare nel modo più bello: con una vittoria. Ecco le sue parole a Lazio Style Channel nel pre-partita: "È un bel traguardo, spero di continuare a giocare per aiutare la squadra. Sono sempre al loro servizio, la strada da percorrere è questa. Speriamo di festeggiare con 3 punti, sarebbe bello e importante per noi in questo momento. L'Udinese ha meno punti rispetto alla loro qualità. Dobbiamo fare una partita con personalità, aggressivi. Sono molto fisici quindi dobbiamo giocare con velocità davanti e fare la differenza. Stiamo concentrati, abbiamo lavorato bene questi due giorni. Se mi sono riposato visto che non ho giocato in Europa? No, mi sono allenato tutta la settimana. La squadra ha bisogno di tutti".

Il centrocampista della Lazio è intervenuto anche ai microfoni di Dazn: "Dobbiamo fare la differenza avanti e difendere molto bene. Stiamo migliorando a livello di squadra, Immobile segna tanti gol. Abbiamo giocatori con qualità davanti per fare ancora più reti. Stiamo lavorando bene, tutti quanti stanno crescendo”.