Lazio - Udinese, Patric: "Conta per la classifica, bello ritrovare Deulofeu"

Nel prepartita di Lazio - Udinese, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il difensore biancoceleste Patric: "Ci aspettiamo una partita tosta e difficile, loro giocano bene anche se hanno raccolto meno punti di quelli che avrebbero meritato, ripartono bene, hanno giocatori veloci, servirà pazienza, l’abbiamo preparata bene, speriamo di ottenere i tre punti. Non mi piace tanto giocare alle 12:30 ma ti ci devi abituare: ci siamo allenati in settimana al mattino per preparare il confronto nei dettagli. Deulofeu? Uno dei miei migliori amici nel calcio, sarà un piacere ritrovarlo”.

Patric ha parlato anche a Dazn: "Conta l’esperienza nel calcio, non devi pensare alla partita che hai tra tre giorni ma a questa se no non sei concentrato e sbagli sia oggi che contro il Dortmund. Pensiamo a oggi che è fondamentale per la classifica".