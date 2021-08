Lazio, ultimi momenti di relax: Marusic (in dolce compagnia) sceglie l'Argentario - FOTO

Ultime ore di relax per la Lazio che, domani pomeriggio, si ritroverà al Training Center di Formello per iniziare la preparazione alla sfida contro l'Empoli di sabato sera. Adam Marusic, ormai in coppia fissa con la splendida Milika, ha scelto la splendida cornice dell'Argentario per godersi un po' di riposo dopo l'amichevole contro il Sassuolo. La ragazza ha condiviso su Instagram alcuni scatti che la ritraggono col fidanzato, più innamorati che mai.

