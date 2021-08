Immobile, romanticissimo Ciro! Dedica speciale per Jessica: "Sì, per tutta la vita" - FOTO

In campo mette a segno gol a non finire, ma quando è in famiglia Ciro Immobile mostra tutto il suo romanticismo. Lo sa bene la moglie Jessica, emozionata per le dediche che il campione della Lazio le regala. L'ultima, ma solo in ordine di tempo, è quella arrivata via social qualche minuto fa. Condivisa la foto che li ritrae insieme in barca, l'attaccante ha aggiunto: "E ogni volta che mi domanderai se ti amo, io ti risponderò... sì per tutta la vita". Puntuale il commento della splendida moglie: "Ti amo".

