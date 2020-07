Lazio, un anno fa l'acquisto di Lazzari: il ricordo del club - FOTO

La Lazio vive il momento peggiore del suo campionato, dopo aver disputato una stagione incredibile fino allo stop per il Covid. Lo scorso anno, in questi giorni era periodo di calciomercato e il club biancoceleste annunciava l'acquisto di Manuel Lazzari. La società attraverso i suoi canali social ha voluto ricordare l'evento, alla luce del contributo che l'esterno ha dato nella vittoria della Supercoppa e nella momentanea seconda posizione in campionato.

