Lazio, un Blue Monday da un sapore diverso: il video della società biancoceleste

Lunedì 18 gennaio è il Blue Monday, ovvero la giornata più triste dell'anno, ma non per tutti. Per i tifosi biancocelesti questo è un grande lunedì ancora nel ricordo del derby di tre giorni fa che ha visto trionfare 3-0 la Lazio contro i rivali della Roma. Una partita senza storia in cui i giallorossi si sono dovuti arrendere prima a Ciro Immobile e poi alle giocate sopraffine del Mago Luis Alberto. La società biancoceleste ha pubblicato sui suoi canali social il video dell'esultanza liberatoria dello staff e dei giocatori a fine partita aggiungendo: "Come vi sentite in questo Blue Monday?".