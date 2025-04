Lazio | Un derby "da urlo": i decibel raggiunti dal tifo biancoceleste - VIDEO

Si è giocato un altro derby, l'ennesimo in cui la tifoseria biancoceleste si è fatta valere sugli spalti. La gente laziale ha sostenuto per novanta minuti e oltre la squadra di Baroni: grazie alla scenografia mozzafiato e ai cori incessanti, la Lazio è scesa in campo in dodici uomini. Serve caricarsi per entrare in campo e giocare un derby, e "Quant'è bello esse laziali" urlato da tutto lo stadio pochi attimi prima del fischio d'inizio è un ottimo modo per farlo.

Mentre la canzone di Aldo Donati suonava per tutto lo stadio, il bordocampista di Dazn Davide Bernardi ha documentato il livello di decibel raggiunto dalla tifoseria biancoceleste mentre gridava a squarciagola il brano. Il video, pubblicato sui suoi profili social, mostra come il livello raggiunto sia di 101. Per dare un'informazione più precisa, già dagli 80 decibel il suono rischia di risultare dannoso.

