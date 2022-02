Lazio, un punto contro l'Udinese: le foto dalla Dacia Arena

La Lazio porta via un punto dalla Dacia Arena contro l'Udinese. L'occasione che aveva presentato il turno di campionato per tornare in corsa per il quarto posto non rende questo pareggio particolarmente felice, ma la squadra ha mandato un segnale positivo in mezzo alle mille difficoltà dovute alle assenze. Il gol di Deulofeu in avvio poi aveva complicato immediatamente la partita, poi ripresa da Felipe Anderson. Di seguito le foto a cura de Lalaziosiamonoi.it.