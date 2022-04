Lazio, una cena all’Olimpico per festeggiare la vittoria - FOTO

La Lazio è tornata a vincere e lo ha fatto nel proprio stadio sotto gli occhi della propria gente, contro un avversario ostico come il Sassuolo. Con questi tre punti conquistati i biancocelesti hanno spazzato via la delusione del derby, riscattandosi con una bella prestazione proseguendo così anche la corsa verso l’Europa. Non c’è modo migliore per festeggiare una vittoria se non quello di ritrovarsi tutti insieme attorno a un tavolo per una cena che si sta svolgendo nel ristornare interno all'Olimpico. Alla serata partecipano anche le famiglie dei giocatori. Di seguito alcuni scatti condivisi dalla società tramite i canali social ufficiali

Il post partita continua con una cena in area Hospitality!



Il Presidente Lotito ha augurato una buona Pasqua a tutti i dirigenti, ai calciatori ed alle loro famiglie pic.twitter.com/Co6N1kifkf — S.S.Lazio (@OfficialSSLazio) April 2, 2022

CLICCA QUI PER TORNARE IN HOME PAGE