Lazio, una notte fantastica omaggiata anche da Lulic - FOTO

Un anno dopo rieccolo lì seduto in panchina. Senad Lulic è tornato dopo 365 giorni horror e lo ha fatto in una delle partite più importanti della stagione: il derby della Capitale. Una gara perfetta quella della Lazio, un 3-0 netto firmato Ciro Immobile e Luis Alberto. Il capitano si è goduto la serata in attesa di riassaggiare il campo, sensazione che manca dallo scorso febbraio. Lulic 71 ha comunque voluto festeggiare sui social l'impresa con una frase che racchiude tutta la felicità della serata: "Buonanotte laziali..." e un cuore azzurro a completare.

