Lazio, una rimonta da tre gol! E non è la prima volta...

Una partita al cardiopalma, si può dire. La Lazio, dopo un primo tempo da censurare, è esplosa nella ripresa costringendo l'Atalanta a tenersi quasi stretto il pareggio. Durante l'intervallo sembrava impossibile poter rimontare uno 0 a 3. E invece, alla fine, la squadra di Inzaghi ha gonfiato la rete tre volte riportando il risultato in parità. Un'impresa vera e propria, e non è l'unica nella storia biancoceleste. Infatti, come riporta Lazio Page, in altre 5 occasioni la Lazio era riuscita a rimediare uno svantaggio di tre gol: nel 1929 Triestina - Lazio; nel 1934 Lazio - Roma; nel 1936 Triestina - Lazio; nel 1950 Lazio - Inter; nel 2008 Udinese - Lazio. Ora a questa lista c'è da aggiungere Lazio - Atalanta, 19 ottobre 2019. Dunque, per la sesta volta i biancocelesti sono riusciti a compiere una tale prodezza.

