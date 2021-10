Lazio, undici anni fa ci lasciava l'indimenticabile Gianni Elsner - FOTO

Sono passati già 11 anni da quel 5 ottobre del 2009, giorno in cui ci lasciava Gianni Elsner. Una delle voci più riconosciute delle radio romane e anche un grandissimo e indimenticato tifoso della Lazio. Elsner era nato a Merano il 27 settembre del 1940 e per circa 33 anni fu conduttore della trasmissione "Te lo faccio vedere chi sono io". Non solo, Gianni Elsner era anche uomo impegnatissimo nella solidarietà con la fondazione che porta il suo nome e che aiuta, ormai da anni, i bambini del Paraguay. Nonostante il tempo il ricordo è sempre vivo come se ancora seguisse la Lazio in ogni sua trasferta, come l'ultima con quella vittoria della Supercoppa a Pechino.