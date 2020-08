Lazio, vacanze "al bacio" per Milinkovic: Sergej in Turchia con la sua Natalija - FT

Terminato un campionato pieno di soddisfazioni per la sua Lazio, Sergej Milinkovic-Savic ne ha approfittato per trascorrere qualche giorno di relax insieme alla fidanzata Natalija e ad alcuni amici. Attualmente, la coppia è in un lussuoso resort in Turchia. I due si sono ripresi a bordo di un caddy da golf, utilizzato spesso per spostarsi da una parte all'altra delle strutture alberghiere. Il 'Sergente' , nel video pubblicato su Instagram, riceve un bacio dalla sua dolce metà, ed eccolo sfoggiare un bel sorriso. Come al termine di una vittoria... o quasi.

