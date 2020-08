Europa League, Copenaghen e Shakthar Donetsk passano ai quarti

L'Europa League torna in campo nel pomeriggio di oggi con le prime due gare della giornata. A sfidarsi nei match delle 18:55 Copenaghen contro Instanbul Basaksehir e Shakthtar Donetsk - Wolsfburg. Nella prima gara a passare quarti è il Copenaghen che si è imposto sui turchi con un netto 3-0: doppietta di Wind e rete di Falk, che ribaltano così la gara dell'andata vinta per 1-0 dalla squadra di Buruk. Niente da fare invece per il Wolsfburg travolto per 3-0 dallo Shakhtar: succede tutto in tre minuti, con entrambe le squadre in dieci per le espulsioni di Khocholava e Brooks, in cui i padroni di casa segnano appunto tre reti: all'89' con Moraes che un minuto dopo firma la doppietta e al 90' con Solomon.

Bonaccini annuncia: "Ecco la mia proposta per riaprire gli stadi al pubblico"

Scarpa d'Oro, il Bayern non ci sta: per i tedeschi "ha vinto" Lewandowski - FOTO

TORNA ALLA HOMEPAGE