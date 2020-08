Bonaccini annuncia: "Ecco la mia proposta per riaprire gli stadi al pubblico"

Una volta scoperto quando ricomincerà ufficialmente la prossima stagione calcistica (il 19 settembre 2020, ndr), c'è un altro importantissimo nodo da sciogliere, fondamentale nel mondo del calcio: quando i tifosi potranno tornare a riempire gli spalti.

Al momento nessuno si è espresso con certezza. Gravina si è detto ottimista per le prime giornate di campionato, ma guai a sbilanciarsi troppo. Oggi, in conferenza stampa, il presidente della Regione Emilia-Romagna Bonaccini ha avanzato la sua proposta per risolvere il problema: "Proporrò una percentuale di presenza che garantisca sicurezza per le persone. Se puoi andare in un ristorante e restare per due ore si fa fatica a spiegare perché non lo puoi fare in uno stadio. Serve un ragionamento con federazioni e ministero. Uno stadio da 50.000 posti non deve essere trattato come quello da 10.000".

