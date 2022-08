Lazio, Vecino ammazza big: tutti i gol segnati contro le grandi

Fonte: Antonio Pilato - Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di Image Sport

L'arrivo di Matias Vecino va a completare il già forte centrocampo della Lazio. L'uruguaiano con le sue caratteristiche potrà dare sicuramente qualcosa in più alla formazione di Sarri, che avendolo già allenato lo ha fortemente voluto. L'ex giocatore dell'Inter ha nelle sue corde più di qualche gol all'anno e spesso si sono rivelati piuttosto pesanti, visto che li ha siglati in match contro avversari importanti. Tra le sue vittime preferite c'è proprio la Lazio a cui ha segnato tre volte. Due con la maglia della Fiorentina all'ultima giornata del campionato 2015/2016 e uno nell'atto finale del torneo 2017/2018 decisamente più celebre e determinante, visto che ha permesso all'Inter di vincere lo scontro diretto per la Champions League. Stesso numero di reti rifilato alla Roma, che ha trafitto solo nel suo periodo in nerazzurro: sia all'andata che al ritorno nel 2017/2018 e una nel 2020/2021. Ma non è tutto. Nel suo periodo di militanza in viola ha ha rifilato una doppietta all'Inter nel rocambolesco 5-4 in favore dei toscani del 2016/2017. Non poteva mancare il classico gol dell'ex messo a segno al Franchi nel match tra Fiorentina ed Inter del 2018/2019. In campo internazionale la sua perla più importante è quella contro il Tottenham allo scadere nella sfida che segnò il ritorno nell'Europa che conta dell'Inter nel 2018. E come dimenticare i sigilli nei derby contro il Milan nel marzo 2019 e nel febbraio 2020. L'auspicio dei tifosi biancocelesti è che possa ripetersi anche nella stracittadina romana.