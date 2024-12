Lazio, Vecino sull'infortunio: "Mi dispiace tanto, ora penso solo a recuperare..." - FOTO

TUTTOmercatoWEB.com

© foto di www.imagephotoagency.it

Matias Vecino rompe il silenzio. Il centrocampista uruguaiano si è infortunato nuovamente dopo il problema muscolare rimediato contro il Ludogorets e dovrà stare fermo per diverso tempo. Attraverso una storia su Instagram ha scritto un messaggio a tutti i tifosi della Lazio. Queste le sue parole: "Amici Laziali, nonostante volessi tornare in campo prima possibile dovrò stare ancora fuori per un po'. Mi dispiace veramente non esserci in questo momento importante della stagione! Ma il tempo di lamentarsi è ormai alle spalle: nella mia testa c'è solo la volontà di recuperare bene e di tornare in campo per aiutare i miei compagni. Ci vedremo tra qualche settimana per andare a prenderci tutto!"

Pubblicato il 20/12