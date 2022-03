Lazio - Venezia, il ritorno di Nani all'Olimpico. L'ultima volta nel 2018

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Venezia è anche la partita di Luis Nani. Il portoghese è tornato in Serie A durante questa finestra invernale di calciomercato accettando l'offerta dei lagunari. La prima volta nel campionato italiano è stata con la maglia biancoceleste. L'ex Manchester United arrivò nella Capitale il 31 agosto 2017 in prestito dal Valencia. Non fu una stagione particolarmente fortunata per colui che l'anno prima aveva vinto l'Europeo contro i padroni di casa della Francia: in biancoceleste raccolse solo 25 presenze con 3 gol e 3 assist.

L'ULTIMA VOLTA ALL'OLIMPICO - Con tutta probabilità domani giocherà titolare nel suo ex stadio. L'ultima volta del portoghese all'Olimpico risale al 20 maggio 2018, nella partita maledetta contro l'Inter che valse ai laziali delusione e lacrime per aver perso all'ultimo la possibilità di giocare in Champions l'anno successivo. Nani giocò appena 6 minuti. Non è mai riuscito a dimostrare il suo vero potenziale a Roma, mentre con il Venezia ha dato prova di non aver perso lo smalto. I suoi ex tifosi sperano nella sua clemenza lunedì sera.