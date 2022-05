Lazio - Verona, c'è anche il capitano! Immobile vicino ai compagni - FOTO

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Non poteva mancare Ciro Immobile. Non potrà essere della partita, non è nemmeno convocato. Eppure c'è. Lui sì, Luis no. Il capitano non lascia sola la squadra per l'ultima giornata di campionato. Vuole partecipare anche lui alla festa dell'Olimpico. Si prenderà gli applausi per la vittoria della classifica marcatori per la quarta volta in carriera (tre con la Lazio). Applausi per tutti, soprattutto per Ciro.