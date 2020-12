Lazio - Verona, Silvestri: "Loro squadra fortissima. E la parata su Pereira..."

Dura sconfitta per la Lazio, che cade in casa contro il Verona. Ai microfoni di Dazn ha commentato la gara Silvestri: “Non so come ho fatto a prendere quel tiro, ci ho provato ed è andata bene. Prestazione fantastica contro una squadra fortissima. L’importante è fare più punti possibili, siamo in zona Europa ma i nostri obiettivi sono altri. Abbiamo una nostra identità e questi sono tre punti pesantissimi”.