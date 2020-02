Lazio - Verona, Tardelli: "Biancocelesti fermati dalla sfortuna, ma restano fra le big"

LAZIO, TARDELLI - Chissà se la Juve un po' di paura l'abbia avuta nel pensare che la Lazio, vincendo con il Verona, sarebbe andata a -2 dai bianconeri. E invece la squadra di Inzaghi ha rosicchiato solo un punto, mancando il colpo grosso e rimanendo a -4. Sullo spettro della Lazio come antagonista della Juventus ha parlato anche Tardelli, ex centrocampista bianconero: "Tutti aspettavamo che la Lazio ci desse un segnale - si legge su La Stampa -, una vittoria importante al momento giusto che la incoronasse come la vera antagonista della Juventus. Ma il Verona, la vera sorpresa del campionato, e anche un po' di sfortuna, non glielo hanno permesso anche se credo che la Lazio rimanga fra le grandi".

