Lazio vicina agli agenti feriti: "Episodi inaccettabili"

Club condanna fatti derby: "Non rappresentano nostri valori' (ANSA) - ROMA, 14 APR - La Lazio esprime la propria vicinanza e solidarietà agli agenti delle forze dell'ordine rimasti contusi negli scontri avvenuti fuori dallo Stadio Olimpico in occasione del derby contro la Roma. "La società condanna con assoluta fermezza le violenze e le aggressioni che hanno avuto luogo e si dissocia in modo netto e inequivocabile da ogni forma di violenza. Simili comportamenti sono inaccettabili e non rappresentano in alcun modo i valori della S.S. Lazio, né quelli del vero tifo e dello sport in generale", sottolinea il club in una nota. Una condanna ferma, quella del club biancoceleste con la società che "auspica che episodi del genere non abbiano mai più a ripetersi", conclude. (ANSA).