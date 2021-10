Lazio, Vieri e il retroscena sull'addio: "Ecco perché decisi di andarmene..."

Nell'ultima puntata della BoboTV, in onda su Twitch, Vieri è tornato indietro nel tempo al momento in cui decise di lasciare la Lazio per trasferirsi all'Inter. L'ex attaccante, nel consueto appuntamento in compagnia di Lele Adani, Nicola Ventola e Antonio Cassano, ha rivelato un retroscena: “Decisi di andarmene dalla Lazio perché il mio sogno era quello di giocare insieme a Ronaldo. Per questo non rimpiango la scelta di aver lasciato i biancocelesti, nonostante quella sia stata poi la stagione dello Scudetto della Lazio. È stato lui, il giocatore più forte tecnicamente con cui abbia mai giocato, la ragione della mia scelta all’epoca“.

