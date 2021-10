Italia-Belgio, Acerbi sui social: “Importante tornare a vincere” - FOTO

Una buona Italia supera il Belgio 2-1 e conquista il terzo posto in Nations League. All'Allianz Stadium di Torino, gli Azzurri si impongono 2-1 grazie alle reti di Barella e Berardi. Francesco Acerbi, autore di una buona prova al centro della difesa al fianco di Bastoni, ha esultato per la vittoria sul suo profilo Instagram. Di seguito le parole del difensore della Lazio, presente in campo per tutti e novanta i minuti: "Importante tornare a vincere". Questo il messaggio lanciato ai compagni e all'ambiente dal leone biancoceleste.